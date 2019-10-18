مكتب غوتيريش: عدم إصدار واشنطن تأشيرات للدبلوماسيين يؤثر على عمل الأمم المتحدة

أكد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن عدم إصدار الولايات المتحدة تأشيرات للدبلوماسيين يؤثر بشكل مباشر على قدرة عمل مؤسسات الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الجمعة، في معرض رده على سؤال وكالة "تاس" بهذا الشأن: "نحن على اتصال دائم مع سلطات البلد المضيف، في محاولة لحل مشاكل التأشيرة. وقد أثار الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) هذا الموضوع شخصيا".

إقرأ المزيد

وأضاف دوجاريك: "من المهم للغاية حل هذه المشكلة، لأنها تؤثر على كيفية عمل الأمم المتحدة هنا (في الولايات المتحدة)".

وقد قدمت روسيا إلى اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا مشروع قرار حول نقل عمل هذه الهيئة من نيويورك إلى فيينا أو جنيف، في ضوء "سياسة التأشيرة غير الودية" من جانب واشنطن.

إقرأ المزيد

واقترح مجلس الاتحاد الروسي أن تقوم منظمة الأمم المتحدة بنفسها، تقرير من سيحصل على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة للمشاركة في فعالياتها.

ويأتي ذلك على خلفية منع السلطات الأمريكية، دخول 10 من أعضاء الوفد الروسي إلى الأراضي الأمريكية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي جرت مؤخرا.

المصدر: وكالات