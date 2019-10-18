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دبلوماسيون بريطانيون يزورون مواطنهم المتهم بالتجسس في روسيا

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دبلوماسيون بريطانيون يزورون مواطنهم المتهم بالتجسس في روسيا
Sputnik
المتهم البريطاني بالتجسس في روسيا (صورة أرشيفية)
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قالت البعثة الدبلوماسية البريطانية لدى موسكو، إن موظفين من السفارة في موسكو قاموا يوم الخميس، بزيارة المواطن البريطاني، بول ويلان، المسجون في روسيا بتهمة التجسس.

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وذكرت البعثة الدبلوماسية في تغريدة على موقع "تويتر" أن "موظفي القسم القنصلي بالسفارة زاروا السيد ويلان يوم أمس (الخميس). مستمرون في التعبير عن القلق بشأن ظروف اعتقاله. نحث السلطات الروسية على احترام حقوق السيد ويلان وفقا لالتزاماتها الدولية".

وقد أفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي باعتقاله ويلان في موسكو نهاية العام الماضي، وأعلن أن إلقاء القبض عليه تم أثناء مشاركته في عمل تجسسي.

ويواجه ويلان عقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة. ويحمل المتهم الجنسيات الأمريكية والكندية والإيرلندية والبريطانية.

المصدر: نوفوستي

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