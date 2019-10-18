رئيس المجلس الأوروبي يهاجم اتفاق وقف إطلاق النار شمال شرقي سوريا

أعرب رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، عن خيبة أمل الاتحاد الأوروبي إزاء الاتفاق المبرم أمس بين واشنطن وأنقرة على تعليق الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا.

وأبدى توسك اليوم الخميس، عقب القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، شكوكه البالغة بشأن مدى جدية الاتفاق الذي يقضي بتعليق العملية العسكرية التركية لخمسة أيام، قائلا: "يسمون ذلك وقفا لإطلاق النار، لكنه ليس ما كنا نتوقعه. في الواقع، هذا ليس وقفا لإطلاق النار بل طلب استسلام موجه إلى الأكراد".

وجدد توسك دعوة الاتحاد الأوروبي تركيا لوقف عمليتها العسكرية فورا وسحب قواتها واحترام القانون الدولي.

وجاء ذلك في وقت يتواصل فيه القتال في بعض المناطق عند الحدود التركية السورية رغم دخول الهدنة حيز التنفيذ.

المصدر: أسوشيتد برس