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أول تعليق من أردوغان على رسالة ترامب "المهينة"

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أول تعليق من أردوغان على رسالة ترامب
Reuters MS
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده "لا يمكن أن تنسى" رسالة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب التي دعاه فيها لأن "لا يكون أحمقا"، على خلفية عملية "نبع السلام".

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وأكد أردوغان في حديثة للصحفيين، اليوم الجمعة، أن أنقرة "ستقوم بما هو ضروري" بخصوص الرسالة "عندما يحين الوقت".

وأضاف: "رسالة ترامب التي نُشرت في وسائل الإعلام لا تتلاءم مع معايير اللياقة الدبلوماسية والسياسية، وبالطبع لم ننسها، ولن يكون من الصائب لنا أن ننساها".

وفي تلك الرسالة التي كشف البيت الأبيض عن نصها مؤخرا، حذر الرئيس الأمريكي أنقرة من شن حملة عسكرية جديدة في شمال شرقي سوريا ضد المقاتلين الأكراد، أكبر حليف لواشنطن في حربها ضد تنظيم "داعش" في هذه البلاد، وخاطب أردوغان بالقول: "لا تكن متصلبا.. لا تكن أحمق"، محذرا: "ليس بودي أن أكون مسؤولا عن تدمير اقتصاد تركيا!".

المصدر: cnbc

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