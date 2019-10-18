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ترامب: علاقات الولايات المتحدة وإيطاليا تمتد إلى العصر الروماني!

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ترامب: علاقات الولايات المتحدة وإيطاليا تمتد إلى العصر الروماني!
AFP
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع مع الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، أن الصلات الثقافية بين البلدين يعود تاريخها إلى آلاف السنين ويمتد إلى روما القديمة!.

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ونشر البيت الأبيض على حسابه في "تويتر"، جملة أدلى بها الرئيس ترامب أمام ضيفه الرئيس الإيطالي تقول: "ترتبط الولايات المتحدة وإيطاليا بتراث ثقافي وسياسي مشترك يرجع تاريخه إلى آلاف السنين، إلى روما القديمة".

وعلّق أحد المتابعين قائلا بهذا الشأن: "درس في التاريخ: روما القديمة بدأت في القرن  الثامن قبل الميلاد، وانهارت في القرن الخامس الميلادي، في حين  تبنت الولايات المتحدة إعلان الاستقلال في عام 1776. كم افتقد الرئيس الذي يقرأ ويعرف التاريخ".

بالمقابل، رأى آخرون أن كلمات ترامب قد تُفهم من خلال استعارة المعنى من الصلات التي تربط الدستور الأمريكي بالمبادئ القانونية الرومانية القديمة.

المصدر: نوفوستي

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