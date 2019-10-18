 
مباشر

روسيا تقدم رسميا مشروع قرار لنقل اللجنة الأولى للأمم المتحدة من الأراضي الأمريكية

أخبار العالم

روسيا تقدم رسميا مشروع قرار لنقل اللجنة الأولى للأمم المتحدة من الأراضي الأمريكية
Sputnik Alexey Agarishev
مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mjz3

قدمت روسيا إلى اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا مشروع قرار حول نقل عمل هذه الهيئة من نيويورك إلى فيينا أو جنيف، في ضوء "سياسة التأشيرة غير الودية" من جانب واشنطن.

إقرأ المزيد
موسكو: غوتيريش يقف إلى جانبنا في أزمة تأشيرات الدبلوماسيين مع واشنطن
موسكو: غوتيريش يقف إلى جانبنا في أزمة تأشيرات الدبلوماسيين مع واشنطن

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الأمم المتحدة أن روسيا قدمت مشروع هذا القرار منذ أسبوع واحد أثناء الجلسة غير الرسمية للجنة.

وأضاف: "الآن تم تقديم مشروع القرار حول نقل عمل اللجنة الأولى بشكل رسمي".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يجري التصويت حول مشروع القرار هذا الشهر القادم.

واقترح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى هذه المنظمة، دميتري بوليانسكي، سابقا، نقل جلسات اللجنة الأولى للأمم المتحدة من نيويورك إلى فيينا أو جنيف، وذلك بعد أن اتضح أن الولايات المتحدة لم تمنح تأشيرات الدخول لعدد من أعضاء الوفد الروسي للمشاركة في عمل هذه اللجنة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا يقول رمضان قديروف عن الإسلام في جمهورية الشيشان الروسية؟