روسيا تقدم رسميا مشروع قرار لنقل اللجنة الأولى للأمم المتحدة من الأراضي الأمريكية

قدمت روسيا إلى اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا مشروع قرار حول نقل عمل هذه الهيئة من نيويورك إلى فيينا أو جنيف، في ضوء "سياسة التأشيرة غير الودية" من جانب واشنطن.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الأمم المتحدة أن روسيا قدمت مشروع هذا القرار منذ أسبوع واحد أثناء الجلسة غير الرسمية للجنة.

وأضاف: "الآن تم تقديم مشروع القرار حول نقل عمل اللجنة الأولى بشكل رسمي".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يجري التصويت حول مشروع القرار هذا الشهر القادم.

واقترح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى هذه المنظمة، دميتري بوليانسكي، سابقا، نقل جلسات اللجنة الأولى للأمم المتحدة من نيويورك إلى فيينا أو جنيف، وذلك بعد أن اتضح أن الولايات المتحدة لم تمنح تأشيرات الدخول لعدد من أعضاء الوفد الروسي للمشاركة في عمل هذه اللجنة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي