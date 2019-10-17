 
مباشر

الديمقراطيون في الكونغرس: أردوغان لم يقدم أي تنازلات وترامب سلم له كل شيء

أخبار العالم

الديمقراطيون في الكونغرس: أردوغان لم يقدم أي تنازلات وترامب سلم له كل شيء
Reuters YURI GRIPAS
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mjy5

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بشدة اتفاق الهدنة بشمال سوريا الذي توصلت إليه واشنطن مع تركيا.

ووصفت بيلوسي وشومر في بيان مشترك لهما، اليوم الخميس، الاتفاق حول وقف إطلاق النار بشمال سوريا بأنه "مخادع".

إقرأ المزيد
ترامب: الاتفاق مع تركيا حول سوريا نتيجة مدهشة وأنقذ حياة الأكراد
ترامب: الاتفاق مع تركيا حول سوريا نتيجة مدهشة وأنقذ حياة الأكراد

وقال زعيما الديمقراطيين إن الاتفاق "يقوض بشكل جدي الثقة بالسياسة الخارجية الأمريكية ويوجه رسالة خطيرة إلى حلفائنا وخصومنا على حد سواء، مفادها أنه لا يمكن أن يصدق أحد كلمتنا".

وأضاف البيان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "لم يتنازل عن أي شيء، فيما سلم له الرئيس ترامب كل شيء".

وأكدت بيلوسي وشومر أن مجلس النواب سيصوت على حزمة عقوبات ضد تركيا، مقدمة من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الأسبوع المقبل.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اجتماع عاصف.. ماذا جرى بين ترامب ونانسي بيلوسي؟