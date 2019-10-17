تركيا والولايات المتحدة تصدران بيانا مشتركا حول شمال سوريا

أصدرت تركيا والولايات المتحدة بيانا مشتركا، مساء اليوم الخميس، أكد تفهم واشنطن هواجس أنقرة الأمنية المشروعة حيال حدودها الجنوبية.

وجاء في البيان أن البلدين أقرا بأن التطورات الميدانية وخاصة في شمال شرق سوريا تتطلب تنسيقا أوثق على أساس المصالح المشتركة.

واتفق الطرفان على ضرورة استهداف العناصر الإرهابية ومخابئها وتحصيناتها ومواقعها وأسلحتها وآلياتها ومعداتها فقط، كما تعهدت تركيا بحماية جميع السكان في "المنطقة الآمنة" التي تسيطر عليها القوات التركية، كما أكدت أنها ستولي أقصى درجات الاهتمام لتجنب الإضرار بالمدنيين والبنية التحتية.

كما أفادت أنقرة وواشنطن في البيان المشترك، بأن الجانبين متفقان على استمرار أهمية وفعالية إنشاء منطقة آمنة لضمان القضاء على المخاوف الأمنية القومية لتركيا، بما في ذلك سحب الأسلحة الثقيلة من "ي ب ك" وتدمير جميع تحصيناته.

وأشار البيان إلى أن "المنطقة الآمنة" ستكون تحت سيطرة القوات المسلحة التركية وسيعمل الجانبان على زيادة التنسيق لتنفيذ جميع الجوانب المتعلقة بها، بالإضافة إلى التزامهما بحماية حياة وحقوق الإنسان والمجتمعات الدينية والعرقية.

كما جددا التزامهما بوحدة سوريا وسلامة أراضيها وبالحل السياسي بقيادة الأمم المتحدة الرامي إلى إنهاء الصراع السوري وفقا للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن.

إلى ذلك، تعهدت تركيا والولايات المتحدة بالمحافظة على تعهداتهما في حماية جميع أراضي وشعوب دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

من المهم الإشارة إلى أن البيان التركي الأمريكي المشترك أكد رفع العقوبات عن أنقرة، والتي فرضت بموجب مرسوم رئاسي أمريكي، عند وقف عملية "نبع السلام".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أعلنت أنها توصلت إلى اتفاق مع تركيا حول إعلان نظام لوقف إطلاق النار شمال شرق سوريا، وبدء العمل على سحب القوات الكردية من منطقة الأعمال القتالية.

وقال مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية بلاده، مايك بومبيو، عقد عقب محادثات أجرياها، اليوم الخميس، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أنقرة: "اتفقت الولايات المتحدة وتركيا اليوم على إعلان وقف لإطلاق النار في سوريا".

المصدر: وكالات