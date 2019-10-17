تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر، الأمير البريطاني هاري، وهو يذرف الدموع بتأثر، أثناء حديثه عن اللحظة التي عرف فيها بأنه سيصبح أبا.

ولم يتمكن الأمير البريطاني من مقاومة دموعه أثناء كلمته في حفل توزيع جوائز "ويل تشايلد أواردز" في لندن الثلاثاء، حيث بكى بعد أن تذكر فترة حمل زوجته دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، واعتذر للحاضرين عن عدم قدرته على الحديث بوضوح.

وقال: "أتذكر أنني ضغطت على يد ميغان بشدة خلال الحفل، وكلانا كان يفكر في شعورنا كأبوين مستقبليين، وما سيكون علينا فعله في حال واجه ولدنا أي تحد في المستقبل".

وأضاف هاري: "أشعر أنا وزوجتي بالفخر لانضمامنا إليكم مرة أخرى في حفل توزيع جوائز ويل تشايلد أواردز لهذا العام. لقد مر أكثر من عقد من الزمن منذ أن بدأتُ بحضور هذه الحفلات، وكل عام ينجح الأطفال في إلهامي... لكن هذا العام، درجة تأثري بهذا الحفل مختلفة لأنني أصبحت أبا لآرتشي".

يذكر أن "ويل تشايلد أواردز" هو حفل سنوي تنظمه جمعية "ويل تشايلد" الخيرية التي يديرها الأمير هاري، وتعمل الجمعية على مساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على قضاء وقتهم في منازلهم بدلا عن المستشفيات.

المصدر: "يوتيوب" + RT