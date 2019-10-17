واشنطن تحث بغداد على مساءلة المسؤولين عن "العُنف" ضد المتظاهرين

حث مساعد وزير الخارجية الامريكي، ديفيد شينكر، الحكومة العراقية على مساءلة المسؤولين عن أعمال العُنف التي أرتكبت ضد المتظاهرين السلميين خلال الأيام الماضية.

وذكر بيان للسفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الخميس، أن "شينكر زار بغداد وأربيل في الفترة ما بين 16-18 تشرين الأول (أكتوبر) لمناقشة العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق ومستجدات الوضع على الحدود العراقية السورية، والتظاهرات الأخيرة في العراق".

وأضاف البيان أن "مساعد الوزير التقى في بغداد مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، كما والتقى في أربيل مع رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ونائب رئيس الوزراء قوباد طلباني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني".

وبحسب البيان، فإن شينكر عبر خلال اجتماعاته عن دعمه للحكومة العراقية وحثها على "إجراء تحقيق بسرعة وبشفافية في أعمال العنف التي رافقت التظاهرات الشعبية الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم".

وعبّر مساعد الوزير عن قلقه البالغ إزاء الهجمات ضد المتظاهرين وقوات الأمن العراقية ووسائل الإعلام، وأكد أن التظاهر السلمي حق ديمقراطي أساسي.

وجدد دعم بلاده لإستمرار التعاون لدعم عراق مزدهر ومستقر وديمقراطي، وتشجيع الحكومة العراقية على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة المخاوف الاقتصادية والحكومية للشعب العراقي.

المصدر: RT