الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاطه لطائرة مسيرة أطلقت من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن عناصره أسقطوا طائرة مسيرة تم أطلاقها من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن القوات الإسرائيلية عثرت قبل قليل "على طائرة مسيرة في منطقة السياج الأمني جنوب قطاع غزة".

قبل قليل عثرت قوات جيش الدفاع على طائرة مسيرة في منطقة السياج الأمني جنوب قطاع #غزة. لقد تم إسقاط الطائرة من قبل جنود جيش الدفاع — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 17 октября 2019 г.

وأضاف أدرعي أنه "تم إسقاط الطائرة من قبل جنود الجيش"، دون أن يكشف عن التفاصيل.

المصدر: RT