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الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاطه لطائرة مسيرة أطلقت من غزة

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاطه لطائرة مسيرة أطلقت من غزة
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طائرة مسيرة فلسطينية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن عناصره أسقطوا طائرة مسيرة تم أطلاقها من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن القوات الإسرائيلية عثرت قبل قليل "على طائرة مسيرة في منطقة السياج الأمني جنوب قطاع غزة".

وأضاف أدرعي أنه "تم إسقاط الطائرة من قبل جنود الجيش"، دون أن يكشف عن التفاصيل.

المصدر: RT

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