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تقرير: أردوغان رمى رسالة ترامب في سلة المهملات

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تقرير: أردوغان رمى رسالة ترامب في سلة المهملات
Reuters
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كشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية عن طريقة تعامل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رسالة التحذير التي تلقاها من نظيره الأمريكي دونالد ترامب قبيل شن أنقرة عملية عسكرية شمال شرقي سوريا.

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ونقلت "بي بي سي" اليوم الخميس عن مصادر في الرئاسة التركية قولها إن أردوغان عند تلقيه الرسالة في التاسع من أكتوبر الجاري "رفضها قطعيا ووضعها في سلة المهملات".

وفي تلك الرسالة التي كشف البيت الأبيض عن نصها مؤخرا، حذر الرئيس الأمريكي أنقرة من شن حملة عسكرية جديدة في شمال شرقي سوريا ضد المقاتلين الأكراد، أكبر حليف لواشنطن في حربها ضد تنظيم "داعش" في هذه البلاد ، وخاطب أردوغان بالقول: "لا تكن متصلبا.. لا تكن أحمق"، محذرا: "ليس بودي أن أكون مسؤولا عن تدمير اقتصاد تركيا!".

ووصلت هذه الرسالة إلى الرئيس التركي في أعقاب سحب الولايات المتحدة قواتها من منطقة العملية التي تحمل تسمية "نبع السلام" وقبل ساعات من بدء الهجوم.

المصدر: بي بي سي

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