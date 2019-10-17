ميركل تكشف عن دور روسيا وإيران بعد الانسحاب الأمريكي

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن دور روسيا وإيران في سوريا قد تضاعف بعد انسحاب القوات الأمريكية من المناطق الشمالية بمنطقة الوحدات الكردية، "قوات سوريا الديمقراطية".

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وأضافت ميركل وقالت يوم الخميس، "عندما نتحدث عن العواقب الجيوسياسية، يجب أن نفكر في حقيقة أن دور روسيا، كما الأمر بالنسبة لإيران، قد زاد بشكل كبير في المنطقة بعد سحب الجنود الأمريكيين. إلى أين سيقود ذلك، لا يمكن قول ذلك بعد".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الاثنين أنه "سحب بشكل أساسي" الوحدة الأمريكية من سوريا، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه لا يعارض أن يحمي الرئيس السوري بشار الأسد الأكراد الذين تشن تركيا عملية عسكرية ضدهم.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في 9 أكتوبر إطلاق عملية "نبع السلام" في شمال سوريا ضد حزب العمال الكردستاني و"وحدات حماية الشعب" الكردية.

المصدر: وكالات