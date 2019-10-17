بينس يصل إلى أنقرة للقاء أردوغان

وصل نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، اليوم الخميس، إلى أنقرة، من أجل إجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن العملية العسكرية التركية في سوريا.

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وكان أردوغان أعلن أمس الأربعاء أنه لن يلتقي بينس، وقال في تصريحات للصحفيين إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ونائب الرئيس بينس، سيقابلان نظيريهما التركيين، أما أنا فلن أتحدث سوى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذا قرر المجيء".

إلا أن مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، أكد في تصريح لاحق، أن أردوغان سيلتقي المسؤولين الأمريكيين.

وكان ترامب أعلن، الثلاثاء، أن نائبه بينس ووزير الخارجية بومبيو سيتوجهان غدا إلى تركيا للتفاوض مع رئيسها رجب طيب أردوغان حول الوضع في شمال شرق سوريا.

المصدر: "رويترز"