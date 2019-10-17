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لندن .. اتهام امرأة بالتخطيط لتفجير كاتدرائية القديس بولس

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لندن .. اتهام امرأة بالتخطيط لتفجير كاتدرائية القديس بولس
Reuters
كاتدرائية القديس بولس
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وجهت محكمة في لندن اتهامات بالإرهاب لامرأة تضمنت تفحص كاتدرائية القديس بولس كهدف محتمل لهجوم تفجيري.

وقالت الشرطة إن محكمة وستمنستر الجزائية أمرت في جلستها أمس الأربعاء بتجديد حبس، صفية أمير الشيخ، (36 عاما)، على أن تمثل أمام محكمة أولد بيلي في الأول من نوفمبر القادم.

وأوضحت الشرطة في بيان أن عملية الإعداد للتفجير تضمنت السفر إلى لندن والنزول بفندق بهدف استطلاع الأوضاع.

وصفية الشيخ من سكان منطقة هيز بغرب لندن، وهي متهمة بالإعداد لأعمال إرهابية في الفترة بين أغسطس وأكتوبر هذا العام، منها التواصل مع شخص توقعت أنه يمكن أن يساعدها في صنع مواد ناسفة.

وهي متهمة أيضا بإعداد كلمة تعلن فيها الولاء لتنظيم "داعش".

المصدر: رويترز

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