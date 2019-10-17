وزير داخلية تركيا يعلق على فرض واشنطن عقوبات ضده

أدلى وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بأول تصريح له عقب قرار واشنطن بإدراجه ووزيري الدفاع والطاقة والموارد الطبيعية، ضمن قائمة العقوبات بسبب العملية العسكرية القائمة بشمال سوريا

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وقال الوزير صويلو: "أبلغ من هنا، لم تطرأ أية تغييرات في حجم ممتلكاتي بالولايات المتحدة بعد آخر عقوبة فرضتها السلطات الأمريكية عليّ".

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وقع على مذكرة رئاسية تتضمن عقوبات على تركيا كان قد سبق وأن أعلن عنها.

وبموجب المذكرة تم إدراج وزير الداخلية التركي صويلو، ووزير الدفاع خلوصي آكار، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ضمن قائمة العقوبات.

ولم تضم المذكرة أية عقوبات تستهدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبموجب المذكرة تم تجميد أملاك كل من آكار وصويلو ودونماز داخل الولايات المتحدة وحظر الولايات المتحدة أو المؤسسات والأفراد التابعين لها من التعامل مع هؤلاء الوزراء.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن الأربعاء الماضي إطلاق جيش بلاده، بالتعاون مع "الجيش الوطني السوري" الذي ترعاه أنقرة، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من "الإرهابيين"، وإنشاء "منطقة آمنة" داخل الأراضي السورية، الأمر الذي لاقى استهجانا من قبل بعض الدول، ومنها الولايات المتحدة.

المصدر: وسائل إعلام تركية