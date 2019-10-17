واشنطن تتخذ إجراء جديدا ضد الدبلوماسيين الصينيين

أمرت واشنطن الدبلوماسيين الصينيين بضرورة إخطار وزارة الخارجية قبل الاجتماع بمسؤولين أمريكيين، فيدراليين أو ومحليين، ردا على الإجراءات التي تفرضها بكين على الدبلوماسيين الأمريكيين.

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وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى في وزارة الخارجية طلب عدم الكشف عن هويته إن "القيود الجديدة جاءت كرد على عدم قدرة الدبلوماسيين الأمريكيين على مقابلة مجموعة من المسؤولين والأكاديميين الصينيين ... لسوء الحظ في الصين لا يمكن للدبلوماسيين الأمريكيين الوصول بدون إجراءات مقيدة إلى مجموعة أشخاص من ذوي الأهمية بالنسبة إلينا للقيام بعملنا هناك .. علينا أن نسعى للحصول على إذن وغالبا ما يتم رفض طلبنا".

ولفت المسؤول إلى أن "ما نحاول تحقيقه هو فقط أن نكون قريبين من موقف مماثل"، مؤكدا أنه لم يطلب من الدبلوماسيين الصينيين الحصول على "إذن" للقيام بزياراتهم.

وأعرب المسؤول عن أمله بأن يدفع هذا الإجراء بكين إلى فتح بلادها أكثر قليلا أمام الدبلوماسيين الأمريكيين.

ووفق الإجراء الأمريكي الجديد، بات مطلوبا من الدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة إخطار وزارة الخارجية مسبقا بأي اجتماعات رسمية مع دبلوماسيين أو مسؤولين محليين في البلاد، وقبل أي زيارات إلى جامعات أو مراكز أبحاث أمريكية.

المصدر: وكالات