البنتاغون: الحزب الشيوعي الصيني حطم آمال الولايات المتحدة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن تصرفات الصين في هونغ كونغ وسنجان وبحر الصين الجنوبي، "حطمت آمال الولايات المتحدة في التواصل بروح التعاون".

جاء ذلك على لسان ريندال شرايفير، نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون آسيا ومنطقة المحيط الهادئ خلال شهادة له أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث قال: "كنا نأمل بصبر، أن يرى الحزب الشيوعي الصيني قيمة التواصل بروح التعاون، لكن أفعاله في هونغ كونغ وسنجان (ذاتية الحكم) وبحر الصين الجنوبي وغيرها من الأماكن حطمت هذه الآمال".

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وأكد: "نحن نتنافس مع الصين، لأن قادتها يعتقدون أنهم يتنافسون معنا في الأفكار والإمكانات (العسكرية)، ويطورون القدرات التي تهدف إلى تقويض مزايانا. على المستوى العالمي، تريد بكين تشكيل عالم يتناسب مع نموذجها الاستبدادي وأهدافها الوطنية".

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة تتنافس بنشاط مع الصين، لكنها في الوقت نفسه تحتفظ بقنوات اتصال مع الجيش الصيني.

المصدر: نوفوستي