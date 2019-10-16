ماكرون: يجب زيادة الضغط على تركيا حتى توقف العملية في سوريا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يجب زيادة الضغط على تركيا حتى توقف عمليتها العسكرية في سوريا.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مدينة تولوز الفرنسية، اليوم الأربعاء: "أعلنا عن إدانتها (للعملية التركية في سوريا)، والخطوات المفيدة التي نريد أن نقوم بها تتمثل في إقناع شركائنا الأمريكيين بضرورة وقف هذا الهجوم ومنع وقوع أي تصعيد".

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وتابع ماكرون قائلا، إننا "في المناقشات التي نجريها مع تركيا من جانب، ومع روسيا وإيران، اللتين تلعبان دورا رئيسيا في المنطقة ومع شركائنا الأوروبيين من الجانب الآخر، أشرنا إلى ضرورة زيادة الضغط على تركيا لكي توقف هذه العملية".

وأصدر ماكرون وميركل بيانا مشتركا في ختام لقائهما، دانا فيه العملية التركية، ودعوا أنقرة إلى إعادة النظر في موقفها، معتبرين أن "العمل العسكري أحادي الجانب بشمال شرقي سوريا يقوض تقدم التحالف الدولي (لمحاربة "داعش")، الذي تعتبر فرنسا وألمانيا وتركيا أطرافا فيه".

المصدر: نوفوستي