أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا لم يعرض أمن إسرائيل للخطر.

وذكرت قناة "13" العبرية أن بومبيو سيناقش سحب القوات الأمريكية مع نتنياهو، وقبل ذلك الاجتماع، سيلتقي الدبلوماسي الأمريكي ونائب الرئيس مايك بينس، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويطلبان منه إيقاف هجومه على الأكراد.

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ولكن في مقابلة مع ماريا بارترومو من "شبكة فوكس بيزنس"، رفض بومبيو فكرة أن الإستراتيجية الأمريكية كانت سيئة بالنسبة لإسرائيل.

ورفض الوزير الأمريكي الرد على سؤال طرحته ماريا بارترومو حين قالت له "رئيس وزراء إسرائيل السابق، إيهود باراك، كان في الاستوديو في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقال إن الفائزين في كل هذا هم روسيا، الأسد، إيران، وداعش، هل تعتقد أن إسرائيل اليوم أقل أمانا نتيجة لهذه الخطوة؟.

وتابع قائلا "إن ما يحدث في شمال شرق سوريا هو جزء صغير من استراتيجيتنا للشرق الأوسط"، موضحا أنه يجب على الناس التركيز على الصورة الأكبر، جمهورية إيران الإسلامية.. أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم"، بحسبما جاء على لسانه.

وصرح بومبيو بأن "التركيز بشكل فردي على ما يحدث في جزء من سوريا يهمل الخطر الحقيقي على الشعب الأمريكي ومدى فعالية هذه الإدارة في منع هذا الخطر من التأثير على أمن الشعب الأمريكي".

هذا، ومن المنتظر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى إسرائيل يوم الخميس لمناقشة الوضع في سوريا، بعد قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال البلاد وفي ضوء العملية العسكرية التركية.

وقال مسؤولون إسرائيليون لمحطات التلفزة الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يطلع بومبيو رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على محادثات تركيا والسياسة الأمريكية في سوريا.

المصدر: وكالات