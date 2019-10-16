أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، نقلا عن تقارير نشرت في وسائل إعلام أمريكية، بأن الجيش الأمريكي لا يريد القبة الحديدية كحل طويل الأمد.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية الناطقة باللغة الإنجليزية، "بعد مرور عام تقريبا على شراء الجيش الأمريكي لبطاريتي اعتراض الصواريخ، يبدو أن واشنطن تراجعت عن عمليات شراء إضافية وتعتزم تفكيك النظام لإدماجه مع أنظمة إدارة معارك الدفاع الجوي الأخرى".

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وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أكدت في شهر فبراير 2019، أن الولايات المتحدة اشترت منظومة صواريخ "القبة الحديدية" للدفاع الجوي من إسرائيل لنشرها في دول أوروبية.

وتعليقا على اعتماد واشنطن على القبة الحديدية كحل دائم، قال مدير فريق الدفاع الجوي والصاروخي، العميد الجنرال أخبر برايان جيبسون، "كحل دائم على المدى الطويل.. لا على الإطلاق".

ووفقا لموقع "بريكنغ ديفنس" الإخباري فقد صرح جيبسون بأنه "سيكون من الخطأ بشكل أساسي شراء أنظمة إضافية للقبة الحديدية لأنها تتعارض مع كل شيء نحاول تحقيقه".

وأضاف المسؤول الأمريكي "لقد تم شراء النظام الإسرائيلي في العام الماضي لأنه لم يكن لدينا شيء آخر هناك.. كنا بحاجة إلى قدرة فورية أعلى من المستوى التكتيكي"، وتابع قائلا "لقد تم تطويره لتهديد محدد للغاية ويفعل أشياء لا تصدق، ولكننا نعتزم تشغيله بطريقة مختلفة، لدعم الجيش في هذه الخطوة".

إلى ذلك، قالت الصحيفة الإسرائيلية إنه وبعد شراء النظام من قبل الجيش الأمريكي، تم الإبلاغ عن أن سلاح مشاة البحرية يتطلع أيضا إلى شراء النظام المعروف باسم SkyHunter في الولايات المتحدة، بسبب "القدرات العسكرية المتقدمة من روسيا والصين، وكذلك انتشار تكنولوجيا الطائرات بدون طيار بين الجماعات المسلحة".

المصدر: صحيفة "جيروزاليم بوست"