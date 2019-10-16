لأول مرة منذ بدء تحقيق العزل.. ترامب وبيلوسي وجها لوجه

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم برئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في أول لقاء شخصي بينهما منذ إطلاق تحقيق العزل بحق الرئيس في المجلس.

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وستشارك الديمقراطية بيلوسي في الاجتماع الذي سيعقده ترامب اليوم الأربعاء لمناقشة تطورات الأحداث في شمال شرقي سوريا مع قادة الكونغرس.

وقبيل الاجتماع، واصل ترامب حملته ضد تحقيق العزل، مشددا عبر "تويتر" على أن سبب إطلاق هذا التحقيق في مجلس النواب يعود إلى ضعف مواقع الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة المقبلة، داعيا في المقابل إلى عزل بيلوسي ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف.

“What is happening to President Trump with Impeachment is a Constitutional Travesty.” @GrahamLedger The likes of which we have never seen before. It is Adam Schiff and Nancy Pelosi who should be impeached for fraud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2019

من جانبه، ندد رئيس الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي بتحقيق العزل، معتبرا إياه منحازا ضد ترامب، وتابع في حديث لـ "فوكس نيوز": "لديك فرصة أفضل في الحصول على عملية قضائية عادلة في الصين مما في مجلس النواب برئاسة بيلوسي".

ووافقت بيلوسي الشهر الماضي على فتح تحقيق العزل بحق ترامب، على خلفية الفضيحة السياسية التي اندلعت إثر الكشف عن الضغوط التي مارسها البيت الأبيض على حكومة كييف بغية دفعها لفتح تحقيق مع هانتر بايدن، المدير السابق لشركة Burisma الأوكرانية العامة في مجال الغاز، وهو نجل المنافس المحتمل لترامب في انتخابات الرئاسة المقبلة نائب الرئيس السابق جو بايدن.

المصدر: واشنطن بوست