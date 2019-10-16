موسكو ترجح لعب "الكرت الروسي" في الانتخابات الأمريكية

أعرب سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، عن ثقته بأن "الكرت الروسي" سيستخدم لا محالة في الحملة الانتخابية للرئاسة الأمريكية، معتبرا أن ذلك لن يخدم مستخدميه سياسيا.

وقال ريابكوف: "أعتقد أنه لا مفر من هذا الأمر، (حديث المرشحين عن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية). يقول البعض، من حيث المبدأ، لا يوجد سبب لمواصلة المشهد، الذي تم تمثيله عشرات المرات على الساحة الأمريكية وأنه لن يضيف لمستخدميه أي تقييم".

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وأضاف: "ورغم ذلك، أعتقد أن النهج السلبي العام المحموم تجاه ما يحدث في سياسة روسيا اليوم، والخط الذي تسير عليه في الشؤون الدولية، أصبح جزءا لا يتجزأ من التصور الذاتي للعديد من القادة الأمريكيين، وترسخ في نسيج الأحداث الجارية اليوم في واشنطن".

المصدر: "تاس"