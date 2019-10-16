بومبيو: ليس لدى الولايات المتحدة خطط لقطع العلاقات مع تركيا

نفى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن تكون لدى الولايات المتحدة الرغبة في قطع العلاقات مع تركيا، حسبما جاء في مقابلة أجرتها معه قناة Fox Business.

وقال بومبيو: "هدفنا ليس قطع العلاقات مع تركيا. هي عضو في الناتو، ولدينا مصالح أمنية مشتركة مهمة. هدفنا هو عرقلة إمكانية مواصلة تركيا لهذه الأنشطة (العملية العسكرية في شمال سوريا). نحن نعمل على وقف ذلك".

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وفي الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية، الأنباء حول عزمه مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، عقد اجتماع شخصي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي وقت سابق، لم يستبعد أردوغان ألا تتم زيارته المزمعة للولايات المتحدة خلال الشهر الجاري.

المصدر: RT