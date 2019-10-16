دبلوماسي أمريكي بارز يبحث في قطر وحدة الخليج في وجه إيران

من المقرر أن يصل غدا مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر إلى قطر لبحث مسائل ثنائية وإقليمية، على رأسها ضرورة ضمان وحدة الخليج في وجه إيران.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته أمس الثلاثاء أن الدبلوماسي سيزور قطر في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري لعقد اجتماعات مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبحث ملفات سياسية ثنائية وإقليمية.

وأضافت: "سيؤكد مساعد الوزير على أهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وقطر وسيشدد على أهمية أن يتبنى مجلس التعاون الخليجي موقفا موحدا في وجه أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار".

المصدر: RT