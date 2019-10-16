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الكرملين: نحترم حق تركيا في ضمان أمنها، لكن نأمل أن تكون عمليتها في سوريا متناسبة مع متطلبات أمنها

أردوغان في البرلمان التركي: عرضنا على التحالف تحرير دير الزور لكنه فضل التعاون مع التنظيمات الكردية

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أردوغان في البرلمان التركي: عرضنا على التحالف تحرير دير الزور لكنه فضل التعاون مع التنظيمات الكردية
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام كتلة حزبه في البرلمان التركي إن إنقرة عرضت على التحالف الدولي تحرير دير الزور، لكنه فضل التعاون مع التنظيمات الكردية.

وأضاف الرئيس التركي أن البلدان التي كانت توجه تنظيم "داعش" أصبحت الآن تظهر أمامنا وكأنها تعادي التنظيم.

وتوجه أردوغان لجامعة الدول العربية قائلا: "كم عدد السوريين الذين استقبلتموهم؟"، أنتم من أخرج سوريا من الجامعة العربية والآن تعملون على إعادتها من أجل الإساءة لتركيا.

يتبع..

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