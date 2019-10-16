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وزير الاتصالات الإيراني نافيا تعرض إيران لهجمات إلكترونية بعد هجوم أرامكو: يبدو أنهم شاهدوا حلما

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وزير الاتصالات الإيراني نافيا تعرض إيران لهجمات إلكترونية بعد هجوم أرامكو: يبدو أنهم شاهدوا حلما
Reuters AA
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نفى وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي أن تكون إيران تعرضت لهجوم إلكتروني في الفترة الأخيرة بعد الهجوم على أرامكو السعودية .

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وقال آذري: "يبدو أنهم شاهدوا حلما، لا لم يحدث ذلك".

ويأتي الرد الإيراني بعد أن كانت مصادر أمريكية أكدت لوكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة شنت هجوما سيبرانيا ضد إيران في أعقاب اعتداء "أرامكو" في سبتمبر الماضي، استهدف قدرات طهران على نشر "دعايتها".

وكانت تقارير صحفية أمريكية ذكرت في أغسطس أن واشنطن شنت هجوما "سيبرانيا" في يونيو الماضي على إيران تسبب في تدمير قاعدة بيانات استخدمها الحرس الثوري "لمهاجمة ناقلات النفط" في الخليج، حسب مسؤولين أمريكيين.

المصدر: RT + "رويترز"

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