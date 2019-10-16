أفغانستان.. قتلى وجرحى بتفجير شاحنة مفخخة تبنته طالبان

ذكر مسؤولون أفغان، أن انتحاريا من حركة طالبان قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصاب 27 آخرين اليوم الأربعاء، بتفجير نفسه بشاحنة مفخخة قرب مقر للشرطة في أفغانستان.

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وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان، إن مقاتلي الحركة استخدموا شاحنة كبيرة في الهجوم الذي وقع في إقليم لغمان شرق البلاد.

بدوره، لفت أسد الله دولت زاي المتحدث باسم حاكم الإقليم إلى أن 20 تلميذا بمدرسة دينية بين المصابين.

من الجدير ذكره، أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع مع استمرار أعمال الإنقاذ.

المصدر: "رويترز"