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غابارد تتهم واشنطن باستخدام "القاعدة" لمحاربة الأسد

أخبار العالم

غابارد تتهم واشنطن باستخدام
AP
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اتهمت المرشحة الديمقراطية الساعية لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية تولسي غابارد المسؤولين الأمريكيين، باستخدام تنظيم "القاعدة" الإرهابي في محاربة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

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وقالت غابارد في مناظرة بين مرشحي الحزب الديمقراطي للرئاسة: "أضمن أننا سنتوقف عن دعم الإرهابيين مثل "لقاعدة" في سوريا، التي تستخدمها حكومتنا كقوات برية في حرب تغيير النظام هناك".

وبالإضافة إلى ذلك، وعدت غابارد برفع العقوبات التي تفرضها السعودية ضد اليمن والعقوبات التي تسببت بالمجاعة في سوريا.

ووصفت تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز بـ"المثير للاشمئزاز" لوصفه إياها بأنها "تابعة لروسيا" و"مدافعة عن الأسد".

وسيتم تنظيم الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020 ويتصدر كل من السناتور بيرني ساندرز ونائب الرئيس السابق جو بايدن السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، في مواجهة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

المصدر: "نوفوستي"

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