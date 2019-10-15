دراسة: أكثر من نصف الأخبار في الصحافة الغربية عن روسيا سلبية

كشفت دراسة أجرتها وكالة "نوفوستي" أن ما يقرب من نصف المواد الإخبارية حول روسيا في وسائل الإعلام الرئيسية لمختلف البلدان، تعتبر سلبية، والإيجابية منها فقط 2%.

وتفحص الخبراء حوالي 81.5 ألف مقالة ومقالة إخبارية، نشرت في وسائل إعلام في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان في الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2019.

ووجد الخبراء أن المواد السلبية في وسائل إعلام هذه الدول خلال الفترة المذكورة، كانت 49.81% سلبية، و48.12% محايدة، و2.07% من المنشورات إيجابية.

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وأوضحت الدراسة أن النسبة الأكثر من كمية النصوص السلبية فيما يتعلق بروسيا، كانت من نصيب وسائل الإعلام الأمريكية (90.8% سلبية مقابل 8.9% محايدة). وخلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تصدرت شبكة "سي إن إن" عدد الأخبار السلبية حيث بلغ عددها 982، تلاها واشنطن بوست بعدد مقالات سلبية بلغ 555 مقالة، ونيويورك تايمز بعدد منشورات سلبية بلغ 346 مقالة.

وفي كندا، جاءت النسبة كما يلي: 58.1% من المقالات حول روسيا سلبية مقابل 41.4% محايدة و 0.5% إيجابية. وفي ألمانيا 50.6% سلبية و48.5% حيادية 0.9% إيجابية، وفي اليابان 49.0% سلبية 49.9% محايدة 1.1% إيجابية، وفي بريطانيا 39.3% سلبية و59.7% محايدة 1.0% إيجابية.

وعلى الجانب الآخر، احتلت وسائل الإعلام الإيطالية المرتبة الأولى في التصنيف من حيث المقالات الإيجابية حول روسيا بنسبة 13.2% و63.0% محايدة و23.9% سلبية.

أما بالنسبة لموضوعات المقالات المنشورة في الفترة المذكورة أعلاه، فقد كانت أساسا عن علاقات روسيا مع سوريا وأوكرانيا وفنزويلا، وعن قضية "سكريبال"، ومعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وبناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2".

المصدر: RT