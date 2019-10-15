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سيناتور أمريكي: سأقدم مشروع قانون حول فرض عقوبات على تركيا

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سيناتور أمريكي: سأقدم مشروع قانون حول فرض عقوبات على تركيا
Reuters JONATHAN ERNST
السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام
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أعلن السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام، أنه سيقدم يوم الخميس مشروع قانون حول فرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في سوريا.

وقال غراهام للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "سأقدم (مشروع قرار بشأن) عقوبات ضد تركيا يوم الخميس، وأنا أقيم عاليا ما قامت به إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) ضد تركيا من خلال أمر تنفيذي، لكن يجب أن يكون هناك المزيد".

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وكان غراهام قد صرح في وقت سابق بأن هناك تعاونا غير مسبوق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، وأن العمل جار على إعداد "عقوبات تشبه تلك المفروضة على إيران" ضد تركيا.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الاثنين عن فرض عقوبات على وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، بالإضافة إلى عقوبات على وزراء الدفاع والطاقة والداخلية. كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سيعيد فرض الرسوم الجمركية على بعض السلع التركية.

المصدر: رويترز

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