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سيئول وواشنطن تشرعان في جولة ثانية من محادثات تقاسم تكلفة الدفاع

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سيئول وواشنطن تشرعان في جولة ثانية من محادثات تقاسم تكلفة الدفاع
AFP JUNG YEON-JE
(صورة أرشيفية)
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رجحت مصادر دبلوماسية في كوريا الجنوبية أن تنطلق الأسبوع المقبل، الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تقاسم تكلفة الدفاع.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن الجولة المقبلة تعتبر أول لقاء للطرفين منذ تولي "جونغ إن-بو" الخبير المالي السابق، مهمة ترؤس المفاوضات عن الجانب الكوري الجنوبي.

 وورد أن المفاوض الجديد سيتوجه إلى هاوي لمقابلة نظيره الأمريكي جيمس ديهارت من وزارة الخارجية الأمريكية، لمناقشة تجديد "اتفاقية التدابير الخاصة"، وفقا للمصادر.

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وقد أطلق الجانبان في نهاية الشهر الماضي الجولة الأولى من المفاوضات لتحديد حصة سيئول من تكلفة تمركز القوات الأمريكية بالبلاد، والتي يبلغ قوامها 28 ألفا و500 جندي.

وتأتي هذه المفاوضات بعد أن طالبت واشنطن، سيئول بزيادة تحملها حصة تكلفة تمركز القوات، حيث شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل متكرر على ضرورة دفع الحلفاء "لحصة عادلة من الأعباء الدفاعية الضخمة" التي تحملتها الولايات المتحدة في السابق.

المصدر: يونهاب

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