أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن توقف الجهات المسؤولة عن تزويد الجيش الأمريكي بالسلع، عن بيع جميع المنتجات المرتبطة بالسيجارة الإلكترونية.

وقالت الوزارة في بيان، إن المتاجر التابعة للجهة الموردة للسلع للجيش والقوات الجوية سحبت المنتجات المستخدمة في السجائر الإلكترونية في 30 سبتمبر الماضي وإن تلك المزودة للسلع للبحرية الأمريكية سحبت تلك المنتجات من متاجر التجزئة التابعة لها.

وأضافت أنه تم إصدار توجيهات لأصحاب الامتياز والباعة الذين تتعامل معهم بالتوقف عن بيعها ابتداء من مطلع أكتوبر الجاري.

وصرح المسؤول عن اللياقة البدنية لأفراد الجيش الأمريكي "بأن تدخين السجائر الإلكترونية ليس بغير ضار"، مضيفا "لا يزال الباحثون يحاولون الإحاطة بالمفاعيل طويلة المدى والآثار الصحية الناجمة عن استنشاق بخار المواد التي تحتويها السجائر الإلكترونية".

كما أكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منه، في آخر تقرير له في هذا السياق، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن إصابات رئوية مرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية إلى 26 شخصا في 21 ولاية أمريكية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي عن تشكيل لجنة ستصدر توصيات "بالغة الأهمية" بشأن "الوباء" المرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية، وذلك عقب اجتماع مع وزير الصحة والخدمات البشرية، أليكس أزار، ومفوض إدارة الأغذية والدواء بالوكالة، نيد شاربلس.

المصدر: وكالات