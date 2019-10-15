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رئيس ألمانيا يعبر عن تضامنه مع صاحب مطعم شاورما في هاله

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رئيس ألمانيا يعبر عن تضامنه مع صاحب مطعم شاورما في هاله
Reuters HANNIBAL HANSCHKE
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أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن تضامنه مع صاحب مطعم شاورما صغير في مدينة هاله شرقي البلاد، حيث قتل شخص جراء هجوم لمسلح ذي ميول يمينية متطرفة.

وأوضحت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة الألمانية، أن شتاينماير اتصل هاتفيا بصاحب المطعم، وأعرب عن مواساته للعاملين فيه، الذين لا يزالون يعانون من الصدمة التي تسبب بها الهجوم.

وحسب المتحدثة، قال شتاينماير في الاتصال الهاتفي إنه يدرك أن الهجوم استهدف الأقليات واستهدف المجتمع الألماني الحر.

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وكتب صاحب المطعم في صفحته على موقع "فيسبوك": "أشكرك، سيادة الرئيس، على العبارات الجميلة، على كلماتك الحكيمة.. لقد أحسنت إلينا جدا باتصالك".

يذكر أن مسلحا هاجم كنيسا يهوديا في مدينة هاله يوم الأربعاء 9 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل شخصين، قتل أحدهما داخل مطعم للشاورما بعد أن فشل المسلح باقتحام الكنيس وأطلق النار عشوائيا.

المصدر: وكالة "د ب أ" الألمانية

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