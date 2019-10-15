صحيفة ألمانية: "فولكسفاغن" ترجئ القرار النهائي بشأن بناء مصنع في تركيا

ذكرت صحيفة ألمانية أن شركة "فولكسفاغن" أرجأت قرارها النهائي بشأن بناء مصنع للسيارات في تركيا وسط انتقادات دولية للعملية العسكرية في سوريا ومخاوف حيال تداعيات محتملة لسمعة البلاد.

وقال متحدث باسم الشركة لصحيفة "هاندلسبلات" في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين: "نتابع الوضع ببالغ الاهتمام".

وأضاف أن "مجلس الإدارة أرجأ القرار بشأن المعمل الجديد".

وأعربت الشركة الألمانية الشهيرة عن قلقها حيال الهجوم الذي تشنه أنقرة على القوات الكردية في شمال شرق سوريا.

وكانت المجموعة قد قررت في الأشهر الأخيرة إنشاء معملها الجديد لمنطقة أوروبا الشرقية في تركيا عوضا عن إقامته في رومانيا أو بلغاريا، بحسبما ذكرته الصحيفة الألمانية.

وأعلن أردوغان، يوم 9 أكتوبر، إطلاق تركيا عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها واشنطن في إطار حملة محاربة "داعش".

المصدر: وكالات