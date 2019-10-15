الصين تدعو تركيا لوقف القتال في سوريا

دعا المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء تركيا إلى وقف عمليتها في سوريا فورا، والسعي لتسوية سياسية لهذه الأزمة.

إقرأ المزيد

وقال: "الصين تعارض استخدام القوة في العلاقات الدولية، ونعتقد أنه يجب على جميع الأطراف الامتثال التام لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك قواعد العلاقات الدولية، والبحث عن سبل لتسوية سياسية دبلوماسية للمشكلة في إطار القانون الدولي".

وأكد أن "سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية واستقلالها ووحدتها يجب احترامها وحمايتها".

المصدر: "نوفوستي"