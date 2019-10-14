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جمهورية التشيك تجمد تصدير الأسلحة إلى تركيا

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جمهورية التشيك تجمد تصدير الأسلحة إلى تركيا
AFP Michal Cizek
وزير الداخلية التشيكي يان هاماتشيك
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أعلنت جمهورية التشيك عن تجميد الرخص لتصدير الأسلحة إلى تركيا، وذلك على خلفية مواصلة الأخيرة لعمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية بشمال سوريا.

وقال وزير الداخلية التشيكي، يان هاماتشيك، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "جمهورية التشيك تعلق فورا رخص التصدير للمعدات العسكرية إلى تركيا.

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ويأتي ذلك في أعقاب اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الذي لم يقرر فرض حظر أوروبي على تصدير الأسلحة إلى تركيا، لكن القرار يتيح لكل دولة عضو في الاتحاد البت بشكل مستقل في هذه المسألة.

وسبق لعدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا وهولندا وغيرها، أن قررت تجميد صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى تركيا على خلفية استمرار عمليتها بشمال سوريا.

المصدر: رويترز

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