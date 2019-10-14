نددت الخارجية التركية بقرارات خرج بها اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بشأن هجوم الجيش التركي في الشمال السوري وأنشطة التنقيب التركية عن النفط والغاز في المياه قبالة قبرص.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان أصدرته الخارجية التركية: "ندين ونرفض جميع مناشدات وقرارات مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن سوريا وشرق المتوسط".

كما رفضت أنقرة تقييم الاتحاد الأوروبي لعمليات التنقيب التي تجريها في شرق البحر المتوسط بأنها "أنشطة غير مشروعة"، معتبرة أنه "غير مقبول تماما".

وشددت الخارجية التركية على أن عمليات التنقيب من شأنها "حماية مصالح تركيا ومصالح الأتراك القبارصة"، واصفة موقف الاتحاد الأوروبي بـ"المنحاز ضد تركيا وغير المتوافق مع القانون الدولي".

وشددت الوزارة على أنه "لا يحق للاتحاد الأوروبي أن يعطي تركيا دروسا في مكافحة تنظيم داعش".

وأعلنت تركيا عزمها مراجعة علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات بسبب مواقف بروكسل المذكورة.

المصدر: وكالات