أردوغان يشرح لماكرون أهداف العملية التركية في شمال شرق سوريا

ذكرت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، شرح لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي أهداف العملية التركية في شمال شرق سوريا.

وقالت الرئاسة إن أردوغان أبلغ ماكرون بأن العملية ستسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

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وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت يوم الأحد أن باريس ستكثف جهودها للتوصل إلى "وقف فوري للهجوم التركي" على القوات الكردية في شمال شرق سوريا.

وجاء في بيان صدر عقب اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي في باريس، برئاسة ماكرون، أن "فرنسا ستكثف جهودها الدبلوماسية بالتنسيق مع شركائها في التحالف ضد "داعش"، وفي إطار الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي ومجلس الأمن الدولي للتوصل إلى وقف فوري للهجوم التركي الجاري".

وحذر ماكرون من أن العملية العسكرية التي باشرتها تركيا يوم الأربعاء لطرد مقاتلي "وحدات حماية الشعب الكردية" من شريط واسع في شمال شرق سوريا قد "تتأتى عنها عواقب إنسانية خطيرة وعودة "داعش" إلى الظهور في المنطقة وزعزعة الاستقرار بشكل دائم في شمال شرق سوريا".

وقال ماكرون: "فرنسا تندد بأشد التعابير" بالهجوم، معلنا عن تدابير "لضمان سلامة العاملين الفرنسيين العسكريين والمدنيين الموجودين في المنطقة" و"برنامج تحرك إنساني عاجل" لمساعدة سكان المنطقة.

وإذ قالت الرئاسة الفرنسية إنه "يجب إعطاء الأولوية المطلقة لمنع عودة "داعش" إلى الظهور في المنطقة"، لفتت إلى "مخاطر فرار إرهابييه المعتقلين نتيجة هجوم تركيا".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي دان العملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا، لكنه أخفق في الاتفاق على حظر تصدير السلاح لتركيا.

المصدر: وكالات