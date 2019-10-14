رئيس الإكوادور يتراجع عن قراره الذي أثار الاحتجاجات

أعلن الرئيس الإكوادوري لينين مورينو، أنه سيلغي قراره حول رفع الدعم الحكومي لوقود الديزل، الذي أثار موجة من الاحتجاجات العارمة في البلاد.

وكتب مورينو في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "خلال الساعات القادمة سألغي المرسوم 883. لقد قمنا بخيارنا لصالح السلام".

وأضاف مورينو أنه سيصدر مرسوما جديدا سيضمن "وصول الموارد إلى من يحتاجون إليها".

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يذكر أن رئيس الإكوادور أصدر يوم 1 أكتوبر الجاري مرسوما، ألغى بموجبه الدعم الحكومي لوقود الديزل اعتبارا من 3 أكتوبر، ما أدى إلى زيادة أسعار الوقود بشكل حاد.

وعلى إثر القرار اندلعت في الإكوادور موجة من الاحتجاجات والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أصيب فيها مئات الأشخاص وسقط عدد من القتلى.

وتم على خلفية الاحتجاجات توقيف مئات الأشخاص وإعلان حالة الطوارئ في البلاد ونقل المقرات الحكومية من العاصمة كيتو إلى غواياكيل، ثاني أكبر مدينة في الإكوادور.

المصدر: RT