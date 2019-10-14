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وزير خارجية فرنسا: هجوم تركيا قد يقوض المعركة ضد "داعش"

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وزير خارجية فرنسا: هجوم تركيا قد يقوض المعركة ضد
Reuters Shamil Zhumatov
وزير خارجية فرنسا إيف لودريان
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قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الاثنين، إن الهجوم التركي في سوريا قد يقوض سنوات من القتال ضد تنظيم "داعش".

وأفاد الوزير في تصريح لصحيفة "لو فيغارو" "بأنها قضية خطيرة للغاية.. ففي المقام الأول العملية التركية في شمال شرق سوريا قد تقوض 5 سنوات من قتال "داعش".

وأضاف لو دريان: "تنظيم "داعش" لم ينته".

المصدر: وكالات

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