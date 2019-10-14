لوكسمبورغ: على أوروبا أن تقول لأردوغان قف!

أعلن وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، أنه يصعب عليه فهم عملية تركيا بشمال سوريا والأهداف التي ينشدها رجب طيب أردوغان، داعيا أوروبا لإدانته والقول له قف! هذا لا يمكن أن يستمر.

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وقال للصحفيين اليوم الاثنين في لوكسمبورغ قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية: "ما يحدث من عمليات عسكرية تركية في شمال سوريا يصعب للغاية فهمه،لأن أنقرة تدعي أنها تريد تنظيف منطقة تفترض أنها مليئة بالإرهابيين، لكن في الوقت نفسه، لم تقع في الأشهر الأخيرة أي هجمات من سوريا في اتجاه تركيا".

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الهجوم التركي هجّر حوالي 130 ألف شخص وأجبرهم على الفرار من تداعيات الأعمال العدائية، وهناك مئات المدنيين الذين لقوا حتفهم، ولوحظ ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.

وأكد على أن تشكيل "ائتلاف بين نظام الرئيس بشار الأسد والأكراد، يعني أن تركيا تعارض عسكريا القيادة الرسمية في سوريا".

وأشار إلى أن المادة 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسي تنص على أنه إذا تعرضت إحدى دول التحالف للهجوم، فيجب على بقية الدول المتحالفة مساعدتها، وتساءل: "تخيل لو أن سوريا أو حلفاء سوريا يقاومون ويهاجمون تركيا. ماذا سيحدث بموجب المادة الخامسة إذا؟".

وقال إن الوضع سيكون بالغ الصعوبة. وكشف أنه حصل في الواقع فرار أو إطلاق سراح إرهابيين كانوا أسرى محتجزين في هذه المنطقة والمئات منهم توجهوا بالفعل إلى أوروبا.

وخلص للقول: "لهذا بالضبط من الصعب للغاية فهم هذه العملية. ومن الضروري إدانتها دون إبطاء، ليس لدي أي كلمات أخرى. على أوروبا اليوم أن تتحدث بوضوح وتتوحد".

وختم: "يجب أن تقول أوروبا لأردوغان توقف. هذا لا يمكن أن يستمر".

المصدر: "إنترفاكس"