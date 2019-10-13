أردوغان ينفي أنباء عن هروب المعتقلين الدواعش جراء "نبع السلام"

شكك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في صحة الأنباء بشأن هروب المئات من الدواعش من معتقلات كردية في شمال سوريا جراء عملية "نبع السلام"، واصفا إياها بـ"تضليل يهدف لاستفزاز الغرب".

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واعتبر أردوغان ما تداولته وسائل إعلام بهذا الخصوص "تضليلا إعلاميا الهدف من ورائه هو استفزاز الولايات المتحدة والغرب"، حسب وكالة "الأناضول".

ويأتي تصريح أردوغان عقب إعلان "قوات سوريا الديمقراطية"، أن "785 أجنبيا من منتسبي تنظيم الدولة من مخيم عين عيسى، تمكنوا من الفرار اليوم الأحد"، مؤكدة أنه لا يوجد لديها عدد كاف من الأفراد لحراسة المخيم.

ونقلت وكالة "رويتزر" عن المسؤول في "قسد" مروان قامشلو ، قوله إن "حراسة المخيم ضعفت بسبب إعادة نشر القوات على الخطوط الأمامية"، مضيفا أن "الحراس الباقين فروا بعد سقوط قذائف تركية على مقربة من المخيم".

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان "قسد" أن عددا من عائلات مسلحي "داعش" هربوا بعد قصف تركي طال محيط مخيم عين عيسى.

من ناحية ثانية، شدد الرئيس التركي على أن بلاده ليست لديها مطامع تجاه الأراضي السورية، وإنما تقف ضد الجهات التي تريد تقسيم وتمزيق سوريا.

كما علق أردوغان على تلويح بعض الدول بفرض عقوبات على بلاده بسبب "نبع السلام" قائلا: "أعتقد أن هذه التصريحات بمثابة مزحة الموسم".

وأكد أردوغان عدم وجود مشاكل مع موسكو جراء العملية، مضيفا: "عند حدوث مشكلة ما نتواصل مع السيد بوتين (الرئيس الروسي) خلال 24 ساعة، ونعمل سويا على اتخاذ الخطوات اللازمة".

المصدر: وكالات



