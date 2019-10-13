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مراسلنا: مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الإعلامية برويز إسماعيلي يعلن استقالته من منصبه على تويتر

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مراسلنا: مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الإعلامية برويز إسماعيلي يعلن استقالته من منصبه على تويتر
Reuters Brendan McDermid
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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أفاد مراسلنا في طهران، بأن برويز إسماعيلي مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الإعلامية أعلن استقالته من منصبه.

وغرد إسماعيلي على "تويتر"، "أنهيت ألفي يوم من المسؤولية الثقيلة في منصب مساعد شؤون الاتصالات والإعلام في مكتب الرئيس".

وأضاف، "سعيت أن أكون أمينا على النظام وإيران، وأن أكسب ثقة من انتخبه الشعب كعضو في فئة الصحفيين".

وتابع "أتقدم بالشكر للرئيس روحاني، متمنيا التوفيق لصديقي الكريم معزي، في مهمته الجديدة".

وذكر مراسلنا، أن إسماعيلي جرى تعيينه كمستشار للرئيس الإيراني.

المصدر: RT

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