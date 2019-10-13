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خامنئي: على الحرس الثوري أن يبتكر أسلحة متطورة ومحدثة

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خامنئي: على الحرس الثوري أن يبتكر أسلحة متطورة ومحدثة
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حثّ المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الحرس الثوري على ابتكار وصناعة أسلحة حديثة ومتطورة.

وقال خامنئي خلال كلمة في كلية الإمام الحسين العسكرية اليوم الأحد: "الأسلحة التي يمتلكها الحرس الثوري ينبغي أن تكون حديثة ومتطورة وملكا لكم، ويجب أن تخترعوها وتصنعوها بأنفسكم".

واعتبر خامنئي أن "عزة وكرامة الحرس الثوري قد تضاعفت داخل إيران وخارجها بعد الممارسات العدائية الأمريكية ضده".

خامنئي: على الحرس الثوري أن يبتكر أسلحة متطورة ومحدثة
خامنئي: على الحرس الثوري أن يبتكر أسلحة متطورة ومحدثة

المصدر: RT

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