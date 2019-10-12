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عشرات الأكراد الإيرانيين يحتجون أمام سفارة تركيا لدى طهران - فيديو

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عشرات الأكراد الإيرانيين يحتجون أمام سفارة تركيا لدى طهران - فيديو
Reuters KHALIL ASHAWI
مدينة تل أبيض في سوريا
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تجمع العشرات من الأكراد الإيرانيين أمام السفارة التركية في طهران احتجاجا على العملية التركية في شمال شرق سوريا.

وردد المتظاهرون شعارات "الموت لأردوغان"، و"أوقفوا الحرب على الأكراد"، و "نطلب دعمكم أيها الإيرانيون".

وأشار عدد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن قوات الأمن اعتقلت 9 أشخاص من المشاركين بالتظاهرة التي جرت وسط انتشار أمني مكثف أمام مقر السفارة التركية بالعاصمة الإيرانية.

وبدأت تركيا وعدد من الفصائل السورية المسلحة المعارضة عملية عسكرية أطلقت عليها تسمية "نبع السلام"، في مناطق الإدارة الذاتية الكردية شمال شرق سوريا، قالت إنها لطرد مسلحين أكراد يساندون "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره أنقرة "منظمة إرهابية".

المصدر: RT

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