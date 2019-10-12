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طهران تنشر الصور الأولى لناقلتها "المستهدفة" قبالة سواحل السعودية وتكشف حجم الأضرار (صور)

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طهران تنشر الصور الأولى لناقلتها
Reuters
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نشر موقع Nurnews ، مجموعة من الصور، قال إنها الأولى لناقلة النفط الإيرانية sabiti بعد إصابتها بصواريخ، عند عبورها البحر الأحمر قبالة السواحل السعودية.

وتعرضت ناقلة النفط الإيرانية sabiti لانفجار قرب ميناء جدة السعودي يوم الجمعة الماضي، أسفر عن اندلاع حريق على متنها، فيما لم يستبعد الخبراء أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إرهابي.

طهران تنشر الصور الأولى لناقلتها

وذكرت وكالات الأنباء الإيرانية، أن الانفجار أدى إلى تلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية في الناقلة، وأن ذلك تسبب بتسرب نفطي في البحر الأحمر.

وأفادت بأن طاقم الناقلة سيطر على الحريق، ولم تسجل أي إصابات بين أفراده.

طهران تنشر الصور الأولى لناقلتها

من جانبها، قالت شركة النفط الوطنية الإيرانية في وقت سابق، إن صاروخين استهدفا الناقلة وتسببا في الانفجار، مؤكدة أن تسرب النفط من الناقلة قد توقف.

المصدر: وكالات

 

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