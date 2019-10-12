نشر موقع Nurnews ، مجموعة من الصور، قال إنها الأولى لناقلة النفط الإيرانية sabiti بعد إصابتها بصواريخ، عند عبورها البحر الأحمر قبالة السواحل السعودية.

وتعرضت ناقلة النفط الإيرانية sabiti لانفجار قرب ميناء جدة السعودي يوم الجمعة الماضي، أسفر عن اندلاع حريق على متنها، فيما لم يستبعد الخبراء أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إرهابي.

وذكرت وكالات الأنباء الإيرانية، أن الانفجار أدى إلى تلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية في الناقلة، وأن ذلك تسبب بتسرب نفطي في البحر الأحمر.

وأفادت بأن طاقم الناقلة سيطر على الحريق، ولم تسجل أي إصابات بين أفراده.

من جانبها، قالت شركة النفط الوطنية الإيرانية في وقت سابق، إن صاروخين استهدفا الناقلة وتسببا في الانفجار، مؤكدة أن تسرب النفط من الناقلة قد توقف.

المصدر: وكالات