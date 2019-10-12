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استطلاع: تراجع شعبية اليمين المتطرف الألماني بعد هجوم على الكنيس اليهودي في مدينة هاله

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استطلاع: تراجع شعبية اليمين المتطرف الألماني بعد هجوم على الكنيس اليهودي في مدينة هاله
AFP Ralf Hirschberger / dpa
مظاهرة لمؤيدي اليمين المتطرف في ألمانيا (صورة من الأرشيف)
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أشارت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا إلى أن شعبية حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف تراجعت بعد الهجوم على كنيس يهودي في مدينة هاله شرقي البلاد.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "فورسا" للأبحاث يوم الخميس الماضي، أن شعبية الحزب انخفضت من 13 إلى 11 بالمئة خلال أقل من أسبوع على إثر الهجوم، حسبما نقلت قناة "RTL/n-tv" اليوم السبت.

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وشمل الاستطلاع 2500 مواطن ألماني.

وحسب استطلاع آخر للآراء، أجرته المؤسسة ذاتها، اعتبر 90% من المشاركين فيه أن "البديل لألمانيا" يوفر "التربة الخصبة" لأعمال العنف من قبل مؤيدي اليمين المتطرف.

ويشير تقرير لتلفزيون "RTL/n-tv" إلى أن مؤيدي "البديل لألمانيا" لا يعتبرون أن الحزب يتحمل أي مسؤولية عن الهجوم.

يذكر أن مسلحا هاجم كنيسا يهوديا في مدينة هاله يوم الأربعاء 9 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل شخصين. واعترف منفذ الهجوم بأن دوافعه كانت معاداة السامية، وأنه من مؤيدي اليمين المتطرف.

المصدر: رويترز

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