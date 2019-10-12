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زاخاروفا: لاتفيا خسرت سيادتها بسبب الناتو وواشنطن

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زاخاروفا: لاتفيا خسرت سيادتها بسبب الناتو وواشنطن
Sputnik
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اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن لاتفيا فقدت سيادتها الاقتصادية والعسكرية والإنسانية، حينما وافقت على نشر وحدات من الجيش الأمريكي وقوات الناتو على أراضيها.

وأضافت زاخاروفا، خلال تعليقها على احتجاج وزارة خارجية لاتفيا على احتفال روسيا بالذكرى السنوية لتحرير الجيش الأحمر ريغا من القوات النازية: "لو كانت وزارة الخارجية اللاتفية تقدّر معنى الحرية، لما شجعت على نشر وحدات عسكرية أجنبية على أراضيها".

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احتفالات في موسكو بمناسبة تحرير عاصمة إستونيا

في مثل هذا اليوم لعام 1943، اقتحمت القوات السوفيتية ريغا، ودحرت القوات الألمانية المحتلة، معلنة بذلك تحرير كامل لاتفيا من الغزو الفاشي والنازي الذي قادته برلين هتلر.

وتحيي روسيا اليوم احتفالا رمزيا بهذه المناسبة، حيث أطلقت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا تقليدا جديدا تحتفل فيه بذكرى تحرير كل عاصمة أوروبية طهرها الجيش الأحمر من النازية، وبينها ريغا.

ويتخلل هذه الاحتفالات إطلاق الشهب النارية والمفرقعات في سماء الساحة الحمراء في العاصمة موسكو في تمام الساعة الـ11 ليلا، لتذكير الروس والعالم بيوم جديد من أيام النصر في الحرب الوطنية العظمى.

المصدر: "نوفوستي"

 

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