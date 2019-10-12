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وزير ياباني سابق يقر بعدم جدوى الدفاع الصاروخي الأمريكي ضد الصواريخ الروسية

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وزير ياباني سابق يقر بعدم جدوى الدفاع الصاروخي الأمريكي ضد الصواريخ الروسية
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أعلنت اليابان أنه يستحيل على صواريخ الدفاع الجوي الأمريكية الموجهة RIM-161 Standard Missile 3 SM-3، التصدي واعتراض صواريخ (9К720) التي تطلقها منظومات "إسكندر" الروسية.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الياباني السابق، سيجي مايهارا، الذي قاطع خلال جلسات الاستماع البرلمانية يوم أمس الجمعة، خطاب وزير الدفاع الياباني تارو كونو، بسؤال حول ما إذا كانت صواريخ SM-3 وMIM-104F ، التي تشكل جزءا من نظام الدفاع الصاروخي الوطني (ABM) ، قادرة على اعتراض صواريخ "إسكندر" الروسية.

ولكن كونو، قال إنه لا يجور "الكشف عن الخصائص الفنية لأنظمة الدفاع الصاروخي" في البلاد، ورفض الرد على السؤال مباشرة، وهو ما دفع مايهارا للقول، إن صواريخ "SM-3 " لا يمكنها التصدي للصواريخ الروسية.

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بعد ذلك، أشار وزير الخارجية الياباني السابق، إلى أن نظامي Aegis و Aegis Ashore اللذين يستخدمان صواريخ SM-3 غير قادرين أيضا على مواجهة صواريخ "إسكندر".

المصدر: تاس

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